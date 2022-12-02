Опрос: жители Краснодара мечтают о пенсии в размере 43,5 тыс. рублей

Российский портал по поиску работы с 1 октября по 30 ноября провел опрос среди жителей 37 городов с населением от 500 тыс. человек.

У жителей больших городов в возрасте от 18 лет спросили, какой размер пенсии они считают достойной. Выяснилось, что среднестатистический россиянин считает достойной пенсию в размере 46,4 тыс. рублей в месяц. Мужчины считают приемлемой сумму в 47,2 тыс. рублей, женщины — 45,5 тыс. рублей.

Краснодар по размеру пенсионных притязаний занял 18 место среди 37 городов. Краснодарцы хотели бы получать пенсию в размере 43,5 тыс. рублей. Со времени прошлого опроса, который проводили в апреле, эта сумма не изменилась.

На первом месте списка находится столица. Москвичи хотели бы видеть свою пенсию в размере 50,8 тыс. рублей. В Санкт-Петербурге сумма немного ниже — 48,2 тыс. рублей. Также в топ-5 мегаполисов с самыми большими пенсионными притязаниями вошли Владивосток — 47,2 тыс. рублей, Тюмень — 46,7 тыс. рублей и Хабаровск — 46,6 тыс. рублей. Самые скромные запросы у жителей Ярославля — 41,3 тыс. рублей, сообщает пресс-служба SuperJob.

Читайте также: в Краснодаре средний желаемый минимальный размер оплаты труда составил 38 тыс. рублей.