Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях
Реклама

Опрос: жители Краснодара мечтают о пенсии в размере 43,5 тыс. рублей

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/opros-zhiteli-krasnodara-mechtayut-o-pensii-v-razmere-43-5-tys-rublej
Опрос: жители Краснодара мечтают о пенсии в размере 43,5 тыс. рублей
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

Российский портал по поиску работы с 1 октября по 30 ноября провел опрос среди жителей 37 городов с населением от 500 тыс. человек.

У жителей больших городов в возрасте от 18 лет спросили, какой размер пенсии они считают достойной. Выяснилось, что среднестатистический россиянин считает достойной пенсию в размере 46,4 тыс. рублей в месяц. Мужчины считают приемлемой сумму в 47,2 тыс. рублей, женщины — 45,5 тыс. рублей.

Краснодар по размеру пенсионных притязаний занял 18 место среди 37 городов. Краснодарцы хотели бы получать пенсию в размере 43,5 тыс. рублей. Со времени прошлого опроса, который проводили в апреле, эта сумма не изменилась.

На первом месте списка находится столица. Москвичи хотели бы видеть свою пенсию в размере 50,8 тыс. рублей. В Санкт-Петербурге сумма немного ниже — 48,2 тыс. рублей. Также в топ-5 мегаполисов с самыми большими пенсионными притязаниями вошли Владивосток — 47,2 тыс. рублей, Тюмень — 46,7 тыс. рублей и Хабаровск — 46,6 тыс. рублей. Самые скромные запросы у жителей Ярославля — 41,3 тыс. рублей, сообщает пресс-служба SuperJob.

Читайте также: в Краснодаре средний желаемый минимальный размер оплаты труда составил 38 тыс. рублей.

ТОП 5 НОВОСТЕЙ
Рост тарифов ЖКХ: на сколько подорожают свет, вода и газ в Краснодаре с 1 декабря
Рост тарифов ЖКХ: на сколько подорожают свет, вода и газ в Краснодаре с 1 декабря
В Краснодаре запустили мобильное приложение для отслеживания городского транспорта
В Краснодаре запустили мобильное приложение для отслеживания городского транспорта
В Сочи ушел из жизни главный врач Станции скорой помощи
В Сочи ушел из жизни главный врач Станции скорой помощи
Зима по расписанию: в Краснодарском крае с 3 декабря ожидаются снег, мороз и гололед
Зима по расписанию: в Краснодарском крае с 3 декабря ожидаются снег, мороз и гололед
Что известно о Герое России с позывным «Струна»?
Что известно о Герое России с позывным «Струна»?
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Популярные новости
Популярные новости
  1. Десять финалистов краевого вокально-эстрадного конкурса «ИМЯ»: кому улыбнется фортуна?
  2. Перетягивание языка — Ваши близкие участвуют в СВО? Осторожнее в соцсетях и мессенджерах!
  3. В парке «Краснодар» включили новогоднюю иллюминацию
  4. В Краснодаре прививочную кампанию против гриппа продлили до середины декабря
  5. В Армавире мужчина наладил производство оружия и боеприпасов в подпольной мастерской
  6. В Сочи с 3 декабря для ремонта оползневого участка ограничат проезд по улице Целинной
Реклама Закрыть
Прямой эфир
Мы в соцсетях