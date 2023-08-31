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Опрос: запрет аренды электросамокатов поддержали 60% жителей Краснодара

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/opros-zapret-arendy-elektrosamokatov-podderzhali-60-zhitelej-krasnodara
Опрос: запрет аренды электросамокатов поддержали 60% жителей Краснодара
Опрос: запрет аренды электросамокатов поддержали 60% жителей Краснодара

Согласно результатам опроса, проведенного с 27 по 28 августа, больше половины жителей Краснодара считают, что стоит запретить сервисы проката электросамокатов.

За запрет сервисов аренды высказались 60% опрошенных. Они аргументировали это опасностью такого транспорта (особенно если на нем едут вдвоем), а также тем, что самокаты часто бросают на тротуарах и остановках. Также отмечали, что иногда электросамокатами управляют люди в нетрезвом виде, несовершеннолетние и грубо нарушающие ПДД. В результате растет число аварий.

Против запрета выступили 24% респондентов. В числе их аргументов были: «Нужны жесткие правила и штрафы» и «Думаю, есть смысл в возрастных ограничениях, но запрещать не стоит». Также многие напомнили, что на электросамокатах удобно передвигаться по городу, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе сервиса SuperJob.

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