Опрос: за новый президентский срок Путина выступили 70% россиян

Согласно исследованию, проведенному Фондом «Общественное мнение», 70% респондентов заявили, что Владимиру Путину нужно баллотироваться на новый срок.

Такой ответ они дали на вопрос, как следует поступить Путину в 2024 году. Еще 15% опрошенных полагают, что Путину стоит оставить президентский пост, но остаться у руководства страны в другой должности. Считают, что нынешнему лидеру страны нужно уйти из политики, 8% респондентов. Еще 7% затруднились с ответом.

На вопрос о чувствах, которые у них вызывает Путин, 44% назвали доверие, 34% — надежду, 31% — спокойствие, уверенность в будущем, 30% — гордость, 16% — благодарность, 9% — симпатию, любовь.

О негативных чувствах, в частности, беспокойстве, заявили 11% опрошенных. Еще 7% назвали разочарование, 6% — недоверие, по 3% опрошенных назвали страх и стыд, 2% — антипатию. Безразличными оказались 4%, и 3% затруднились с ответом.

Больше половины респондентов сообщили, что деятельность Путина отвечает интересам таких людей, как они. Таких было 67%. С ними не согласны 22% респондентов. На вопрос, понимает или не понимает Путин, что заботит простых людей, их потребности или интересы, 74% ответили положительно, 18% — отрицательно.

На вопрос, есть ли сейчас у молодых людей в России возможность реализовать себя и добиться успеха в жизни, 77% опрошенных ответили утвердительно. Отрицательный ответ дали 15% респондентов. Отмечается, что 63% людей в возрасте от 18 до 30 лет полагают, что сейчас у молодежи больше шансов достичь успеха в жизни, чем было пять лет назад.

Опрос проводился в конце октября-в начале ноября, в нем участвовали 6 тыс. 100 респондентов. Опрос проводился по месту жительства, сообщает «РИА Новости».

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