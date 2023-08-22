Опрос: выбросить хлам не может себя заставить каждый седьмой житель Краснодара

Сервис по поиску работы провел исследование и выяснил, какие ненужные вещи особенно тяжело выбрасывать краснодарцам.

Со старой одеждой и обувью жалко расставаться 20% опрошенным. Книги, журналы, газеты тяжело выбрасывать 11% респондентам. С трудом выкидывают старую бытовую технику и электронику 9% опрошенных.

Среди респондентов 7% не могут позволить себе выкинуть вещи, символизирующие воспоминания, также 5% заявили, что им жалок отправлять в мусор игрушки. Со старой мебелью и детскими вещами не могут расстаться 3% краснодарцев. В числе горожан 2% жалко выкидывать старые аксессуары, бижутерии, украшения и часы.

Кроме того, жителям Краснодара тяжело отказываться от музыкальных инструментов, рабочих инструментов, документов, косметики, запчастей, посуды, писем, школьных дневников, открыток и других вещей.

Только 22% опрошенных заявили, что без проблем избавляются от старых и ненужных, а 14% наоборот не могут заставить себя что-то выбросить, сообщает пресс-служба SuperJob.

Читайте также: у трети жителей Краснодара нет лучших друзей.