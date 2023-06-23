Исследование: у трети жителей Краснодара нет лучших друзей

По результатам исследования, каждый третий мужчина и 36% женщин признаются, что не могут назвать лучшим другом никого из своего окружения.

Чаще всего с мужчинами дружат кладовщицы, а с женщинами — главные бухгалтера. Мужчины часто дружат с мужчинами — 55%, а женщины с женщинами — 42%.

Молодежь чаще дружит с представителями своего пола. Так, чем старше мужчины, тем меньше среди них тех, чьим верным товарищем является мужчина, но больше тех, у кого есть лучшая подруга. В числе взрослых мужчин меньше всего тех, кто может жить без друзей, однако среди женщин от 45 лет их больше всего. Чем старше жительницы Краснодара, тем меньше среди них тех, у кого есть закадычная подруга.

Крепкой мужской дружбой чаще других могут похвастаться менеджеры по закупкам —83%, за ними программисты —67%, а также клиенсткие менеджеры — 62%. Среди женщин дружба с представителями противоположного пола больше свойственна тем, кто работает в преимущественно мужских коллективах. Так, у кладовщиц это 45%, а у менеджеров по продажам — 30%. В свою очередь, с женщинами чаще дружат мужчины, работающие в традиционных «женских» сферах деятельности. Это лавные бухгалтеры — 33%, а также учителя —20%. В числе женщин о наличии лучшей подруги чаще других заявляли экономисты —71%, продавцы — 58% и ИТР — 54%, сообщает пресс-служба SuperJob.

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