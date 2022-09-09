Опрос: Владимиру Путину доверяют 76% россиян
Политика
09.09.2022 11:43
Такие данные приводит фонд «Общественное мнение». Поквартирное исследование провели со 2 по 4 сентября.
Согласно опросу, президенту России Владимиру Путину доверяют 76% россиян. Тех, кто «скорее не доверяет», 14%. Еще 10% затруднились с ответом.
Также был задан вопрос: «президент Путин работает на своем посту скорее хорошо или скорее плохо?». На него 79% респондентов ответили «скорее хорошо». Негативно о работе президента отозвались 10%. Не смогли дать ответа 10%, сообщает пресс-служба фонда «Общественное мнение».
Участие в опросе приняли 1,5 тыс. человек из 53 российских регионов.
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