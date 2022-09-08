Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях

Опрос: большинство россиян положительно относятся к поднятию флага в школах

Общество
08.09.2022 19:02
Ссылка https://kuban24.tv/item/opros-bolshinstvo-rossiyan-polozhitelno-otnosyatsya-k-podnyatiyu-flaga-v-shkolah
Опрос: большинство россиян положительно относятся к поднятию флага в школах
Фото пресс-службы администрации Краснодара

Поквартирное исследование с вопросом о новой церемонии перед уроками провели с 26 по 28 августа. Участие приняли 1,5 тыс. респондентов из 53 российских регионов.

По данным опроса, 77% россиян высказались за еженедельное поднятие флага и исполнения гимна в школах. Отрицательно отнеслись к мероприятию 10% опрошенных. Еще 13% затруднились с ответом.

Из тех, кто поддерживает еженедельную церемонию, 44% считают, что она способствует воспитанию патриотизма, гордости за свою страну и уважения к ней. Для 12% это важно, так как они уверены, что дети должны знать государственные символы России.

Есть жители, по мнению которых поднятие флага в школах бессмысленно и ничего не даст. Их доля составляет 4%. По мнению 2% опрошенных, это ненужное вовлечение детей в политику, сообщает пресс-служба Фонда «Общественное мнение».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в школах Краснодарского края 25 апреля впервые перед уроками подняли флаг России.

ТОП 5 НОВОСТЕЙ
Прокуратура: девятиклассник выпрыгнул из окна школы в Краснодаре после вызова к директору за курение
Прокуратура: девятиклассник выпрыгнул из окна школы в Краснодаре после вызова к директору за курение
В парке «Краснодар» назвали предназначение устройств у входа в Японский сад
В парке «Краснодар» назвали предназначение устройств у входа в Японский сад
В Краснодарском крае при столкновении «Газели» с молоком и бензовоза погибли 2 человека
В Краснодарском крае при столкновении «Газели» с молоком и бензовоза погибли 2 человека
В Краснодаре полиция задержала мужчину, который ночью сжег две припаркованные иномарки
В Краснодаре полиция задержала мужчину, который ночью сжег две припаркованные иномарки
В Краснодаре «черным вдовам» увеличили сроки за махинации с квартирами одиноких пожилых людей
В Краснодаре «черным вдовам» увеличили сроки за махинации с квартирами одиноких пожилых людей
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Популярные новости
Популярные новости
  1. Выборы под наблюдением: что и кому можно делать на избирательных участках, а чего нельзя?
  2. Польша, Эстония, Латвия и Литва с 19 сентября закроют въезд для жителей России
  3. Ура, каникулы: как школьники будут отдыхать в новом учебном году
  4. Увидеть своими глазами: ТОП-7 необычных мест Краснодарского края
  5. ФК «Краснодар» объявил о покупке полузащитника португальского «Шавеша» Ленини
  6. «А ведь сначала Горбачеву верили!» Каким останется в памяти россиян первый президент СССР?
Прямой эфир
Мы в соцсетях