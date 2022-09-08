Опрос: большинство россиян положительно относятся к поднятию флага в школах

Фото пресс-службы администрации Краснодара

Поквартирное исследование с вопросом о новой церемонии перед уроками провели с 26 по 28 августа. Участие приняли 1,5 тыс. респондентов из 53 российских регионов.

По данным опроса, 77% россиян высказались за еженедельное поднятие флага и исполнения гимна в школах. Отрицательно отнеслись к мероприятию 10% опрошенных. Еще 13% затруднились с ответом.

Из тех, кто поддерживает еженедельную церемонию, 44% считают, что она способствует воспитанию патриотизма, гордости за свою страну и уважения к ней. Для 12% это важно, так как они уверены, что дети должны знать государственные символы России.

Есть жители, по мнению которых поднятие флага в школах бессмысленно и ничего не даст. Их доля составляет 4%. По мнению 2% опрошенных, это ненужное вовлечение детей в политику, сообщает пресс-служба Фонда «Общественное мнение».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в школах Краснодарского края 25 апреля впервые перед уроками подняли флаг России.