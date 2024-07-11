Опрос: в среднем россиянину для счастья необходим доход около 205 тыс. рублей

Согласно исследованию популярного сервиса по поиску работы, россиянину для счастья необходимо зарабатывать 205 тыс. 791 рубль в месяц.

Так, 13% опрошенных рассказали, что для счастья им хватало бы дохода от 100 тыс. и до 120 тыс. рублей. Зачастую эту сумму называли опрошенные в возрасте старше 65 лет ― 16%. Доход в месяц от 80 тыс. до 100 тыс. рублей ― назвали 12% респондентов. Такому же числу опрошенных было бы достаточно зарабатывать от 120 тыс. до 150 тыс. рублей ежемесячно. При этом 9% респондентов подчеркнули, что для счастья им необходимо свыше 500 тыс. рублей в месяц. Чаще других этот вариант называли опрошенные в возрасте 18-24 лет ― 12% и 25-34 лет ― 11%.

«В среднем специалисты сфер IT и телекома, фитнеса и салонов красоты, юриспруденции, строительства и недвижимости, онлайн-торговли имеют наиболее высокие пожелания относительно размера дохода», — цитирует исследование RT.

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