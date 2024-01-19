Опрос: в России женщины не доносят премию домой вдвое чаще мужчин

Сервис по поиску работы провел опрос, чтобы выяснить — готовы ли россияне поделиться премией со своей второй половинкой.

Так, согласно исследованию, получив неожиданный денежный бонус на работе, 75% россиян расскажут об этой радости своему супругу и разделят деньги. Еще 14% сообщат о премии, но оставят деньги себе. Полностью скроют информацию о дополнительных финансовых поступлениях от своего партнера 6% опрошенных.

При этом среди тех, кто не поделится премией со своей второй половиной, женщин в два раза больше, чем мужчин — 27% и 13% соответственно. Умолчать о получении денежного бонуса и мужчины (6%), и женщины (5%) склонны практически в равной степени. Однако среди тех, кто расскажет о премии, но оставит деньги себе, больше женщин, чем мужчин — 21% и 8% соответственно.

Кроме того, люди старше 45 лет реже скрывают информацию о премии и реже отказываются делиться финансами, чем те, кто моложе.

В опросе приняли участие 1,6 тыс. человек из всех округов страны, состоящих в браке, сообщает пресс-служба SuperJob.

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