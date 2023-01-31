Опрос: в рейтинг городов со счастливыми жителями вошли Сочи и Краснодар
Общество
31.01.2023 07:39
Крупный сервис по поиску работы провел опрос среди 5 тыс. человек и выяснил, в каких городах России живут самые счастливые люди.
Средний уровень счастья отметил 31% россиян — на три балла из пяти. Из них 8% живут в Краснодаре, каждый пятый в Москве — 19%. Также средний уровень счастья у проживающих в Нижнем Новгороде — 13%, Санкт-Петербурге — 17%.
На четыре балла счастлива четверть жителей России — 25%. В Сочи живут 19% из них, 20% — в Москве, 17% — в Санкт-Петербурге.
Абсолютно счастливы 14% опрошенных — из них 23% живут в Москве, 18% — в Санкт-Петербурге и 16% — в Новосибирске, сообщает RT.
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