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Опрос: в рейтинг городов со счастливыми жителями вошли Сочи и Краснодар

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/opros-v-rejting-gorodov-so-schastlivymi-zhitelyami-voshli-sochi-i-krasnodar
Опрос: в рейтинг городов со счастливыми жителями вошли Сочи и Краснодар
Фото пресс-службы администрации Краснодара

Крупный сервис по поиску работы провел опрос среди 5 тыс. человек и выяснил, в каких городах России живут самые счастливые люди.

Средний уровень счастья отметил 31% россиян — на три балла из пяти. Из них 8% живут в Краснодаре, каждый пятый в Москве — 19%. Также средний уровень счастья у проживающих в Нижнем Новгороде — 13%, Санкт-Петербурге — 17%.

На четыре балла счастлива четверть жителей России — 25%. В Сочи живут 19% из них, 20% — в Москве, 17% — в Санкт-Петербурге.

Абсолютно счастливы 14% опрошенных — из них 23% живут в Москве, 18% — в Санкт-Петербурге и 16% — в Новосибирске, сообщает RT.

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