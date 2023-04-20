Опрос: в курении сигарет призналась почти четверть жителей Краснодара
Общество
20.04.2023 10:39
В опросе участвовали представители экономически активного населения краевой столицы. Каждый шестой курильщик признался, что стал чаще потреблять табак, а каждый третий — реже.
Из опроса стало известно, что сигареты курят 23% жителей Краснодара. При этом каждый девятый не планирует отказываться от этой вредной привычки.
В среднем человек, который не хочет отказываться от курения, потребляет в день по 19 сигарет. При этом те, кто планирует завязать с употреблением табака, курят в среднем по 10 сигарет в сутки.
Кроме того, у мужчин чаще возникает желание устроить перекур: те, кто размышляет о последствиях курения, потребляют в день по 13 сигарет (в отличие от женщин, которые курят по 8 сигарет); те, кто не очень обеспокоен вредом табака, курят около 18 сигарет в день (против 17 среди женщин), сообщает SuperJob.
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