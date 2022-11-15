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Опрос: в Краснодаре работодатели стали чаще нанимать сотрудников по рекомендации

Общество
15.11.2022 09:21
Ссылка https://kuban24.tv/item/opros-v-krasnodare-rabotodateli-stali-chashhe-nanimat-sotrudnikov-po-rekomendatsii
Видео канала «Кубань 24»

К такому выводу пришли аналитики крупного интернет-сервиса по поиску работы. Они опрашивали менеджеров по подбору персонала.

Кадровики отметили, что самой важной из рекомендаций для них является мнение коллег того или иного специалиста. И уже вторично они прислушиваются к характеристикам от друзей, знакомых или бывших сотрудников организации.

Однако при этом, по наблюдению большинства управленцев, принятые по рекомендациям сотрудники не показывают каких-то особенных результатов работы, а трудятся наравне с другими.

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