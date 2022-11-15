Опрос: в Краснодаре работодатели стали чаще нанимать сотрудников по рекомендации
Общество
15.11.2022 09:21
К такому выводу пришли аналитики крупного интернет-сервиса по поиску работы. Они опрашивали менеджеров по подбору персонала.
Кадровики отметили, что самой важной из рекомендаций для них является мнение коллег того или иного специалиста. И уже вторично они прислушиваются к характеристикам от друзей, знакомых или бывших сотрудников организации.
Однако при этом, по наблюдению большинства управленцев, принятые по рекомендациям сотрудники не показывают каких-то особенных результатов работы, а трудятся наравне с другими.
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