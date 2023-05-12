Опрос: в Краснодаре лучшим местом для летнего отпуска женщины посчитали море, а мужчины — дом

Российский сервис по поиску работы провел исследование, чтобы узнать у краснодарцев, чем во время летнего отпуска заниматься лучше.

У каждого шестого жителя Краснодара в приоритете отдых на море — 17%. Среди опрошенных — 13% назвали дом лучшим местом, чтобы расслабиться. Провести отпуск в деревне или на даче считает наиболее оптимальным каждый девятый — 11%. А каждый десятый утверждает, что лучше во время отдыха — находиться в России.

За отдых в Крыму проголосовало 6% опрошенных. Курорты Краснодарского края набрали 5% голосов. Также 4% респондентов считают, что отпуск надо проводить на озере или речке. За турпоездку в дружественную зарубежную страну отдали 4% голосов. Такие привычные для горожан заграничные направления, как Египет и Турция — выделили отдельно. За Египет проголосовал 1% опрошенных, за Турцию — 2%.

Как следует из результатов исследования, у мужчин в приоритете — отдых дома, а женщины считают, что лучше всего проводить летний отпуск на море.

Против летних отпусков проголосовало 2 из 100 жителей краевой столицы.

Путешествие по родным городам и отшельничество посчитали лучшим времяпрепровождением отпуска 3% горожан.

Походы в горы, путешествия в Дагестан, Абхазию, на Байкал и в целом на азиатскую часть континента набрали 1% голосов, сообщает пресс-служба SuperJob.

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