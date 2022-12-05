Опрос: в Краснодаре 18% кадровиков признались в дискриминации ряда категорий женщин при приеме на работу

Согласно опросу сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob, в Краснодаре за год стало меньше негласных стереотипов в отношении женщин-кандидатов. Однако некоторые менеджеры по персоналу признались, что предпочтения и запреты еще остаются.

Сегодня в 20% компаний, принявших участие в опросе, есть некие предпочтения к женщинам-кандидатам, не имеющие отношения к профессионализму и опыту работы. При этом таких работодателей за год стало меньше на 3 процентных пункта. Если сравнивать с доковидным 2019 годом — меньше на 13 процентных пунктов.

О негласных запретах в отношении женщин при приеме на работу рассказали 18% менеджеров по персоналу. Беспокойство у работодателей чаще всего вызывают девушки, состоящие в браке, но не имеющие детей. При этом, в 2010 году таких компаний было 40% среди опрошенных. Поэтому специалисты отмечают безусловный тренд к уходу от гендерных предпочтений и стереотипов при оценке соискателей.

По словам экспертов, коррективы внесла пандемия коронавируса и массовый переход на удаленку, работодатели научились прежде всего оценивать результаты специалиста, а не пол или семейное положение, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе SuperJob.

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