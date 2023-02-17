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Опрос: уровень доверия россиян Владимиру Путину превысил 79%

Политика
Ссылка https://kuban24.tv/item/opros-uroven-doveriya-rossiyan-vladimiru-putinu-prevysil-79
Опрос: уровень доверия россиян Владимиру Путину превысил 79%
Владимир Путин. Фото пресс-службы Президента РФ

По данным ВЦИОМ, уровень доверия россиян президенту РФ с 6 по 12 февраля вырос на 1,1 п. п. и составляет 79,1%.

Результаты опроса, проведенного среди 1,6 тыс. совершеннолетних жителей РФ, опубликовали 17 февраля.

«На вопрос о доверии Путину положительно ответили 79,1% участников опроса (плюс 1,1 п. п. за неделю), уровень одобрения деятельности президента за это время увеличился на 1 п. п. и составляет 76%», — сообщает ВЦИОМ.

Также, согласно результатам исследования, деятельность Правительства РФ одобряют 50,5% респондентов. За неделю показатель вырос на 0,6 п. п. О работе председателя правительства Михаила Мишустина одобрительно высказались 52,8% опрошенных. Уровень снизился на 0,2 п. п.  При этом показатель доверия Мишустину вырос на 0,2 п. п. и составил 61,7% .

Уровень поддержки партии «Единая Россия» составил 38,6%. Показатель за неделю вырос на 0,9 п. п. Партию КПРФ поддерживают 10,5% опрошенных (-0,4 п. п. за неделю), ЛДПР — 8,5% (-0,4 п. п. за неделю). Уровень поддержки партии «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» — 5,3% (+0,1 п. п. за неделю) и «Новые люди» — 4,6% (+0,1 п. п. за неделю).

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