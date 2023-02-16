Что ожидается после послания Путина Федеральному собранию 21 февраля?

Президент РФ Владимир Путин огласит послание Федеральному собранию 21 февраля в 12:00. В послании глава государства сделает акцент на текущей ситуации.

Запланированное на этот день пленарное заседание Госдумы предложили перенести на 22 февраля. Об этом сказано в проекте постановления Госдумы, размещенном в думской базе данных.

«Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации постановляет… Отменить заседание Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 21 февраля 2023 года… Провести заседание Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 22 февраля 2023 года в 10 часов», — сказано в тексте проекта постановления.

Рассмотреть его планируют 16 февраля.

Также на 22 февраля по просьбе Правительства РФ было перенесено заседание Совета Федераций. Ранее его планировали провести 1 марта.

«Мы сдвигаем заседание с 1 марта на 22 февраля. Потому что правительство обратилось к нам с просьбой — до 1 марта надо принять несколько законов, касающихся Налогового и Бюджетного кодекса. Чтобы они уже заработали с 1 марта, нормально формировался бюджет, иначе мы потеряем месяц», — объяснила это решение спикер СФ Валентина Матвиенко.

Спикер призвала не верить домыслам, связанным с переносам, и ориентироваться на официальный сайт СФ, сообщает РИА «Новости».

Также по данным СМИ, в период с 17 по 21 февраля ожидается визит в Москву президента Беларуси Александра Лукашенко. Цели проездки не раскрываются. Уточнятся, что и сам факт поездки пока официально не подтвержден, но и не опровергнут. На вопрос журналистов, могут ли главы России и Беларуси встретиться 17 февраля, пресс-секретарь Песков ответил, что могут, пишет «Московский комсомолец».

Также в ряде СМИ появилась информация, что 22 февраля на встречу с Владимиром Путиным прибудут президент Южной Осетии Алан Гаглоев и президент Абхазии Аслан Бжания.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», Путин во время послания к Федеральному собранию планирует сделать акцент на текущей ситуации в стране и мире. Ожидается, что на мероприятии будут присутствовать участники СВО. Решение об аккредитации иностранных журналистов пока не приняли.