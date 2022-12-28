Опрос: только 4 из 10 жителей Краснодара ничего не раздражает в подготовке к Новому году
Российский сервис по поиску работы провел опрос и выяснил, что женщин перед Новым годом больше всего раздражают готовка, уборка и большие траты, а мужчин — суета, поиск подарков и ожидание праздника.
Каждый 11 житель Краснодара больше всего не любит готовить к празднику (11%). Уборка и мытье посуды нервирует 9% краснодарцев. Стольких же раздражает поиск подарков. Суета и спешка бесят 8% опрошенных. Покупка продуктов к праздничному столу и большие траты сердят по 4% респондентов.
Еще 3% в подготовке к Новому году раздражают любые дела и обязанности, 2% не любят само ожидание праздника. Посещение корпоративов и приход гостей не нравится 1%. Столько же — по 1% — раздражает украшение дома, поздравление родственников, друзей и коллег.
Никак не готовятся к встрече Нового года 3% опрошенных. Для 39% в подготовке к Новому году нет ничего нервирующего, сообщает пресс-служба SuperJob.
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