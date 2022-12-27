Салюты, «голубые огоньки» и алкоголь: что в Новый год раздражает жителей Краснодара

Согласно исследованию, проведенному с 19 по 26 декабря, грохот фейерверков в новогоднюю ночь раздражает каждого четвертого жителя Краснодара. Также краснодарцы жаловались на скучную программу по телевизору и чрезмерное количество спиртного.

Лидером в рейтинге самых раздражающих новогодних вещей стал шум от салютов и петард. Негативными эмоциями по поводу затяжных «залпов» поделились 24% опрошенных.

«Голубые огоньки» с не меняющимися много лет лицами и скучным сценарием заняли второе место — они раздражают 12% респондентов. Отмечается, что на шум от фейерверков чаще жалуются женщины (29% против 19%), а на скучную телепрограмму — мужчины (14% против 9%). Еще 10% опрошенных заявили, что в новогоднюю ночь им настроение портит обилие алкоголя и нетрезвые окружающие.

От чрезмерного количества еды устают 6% респондентов. По 2% опрошенных пожаловались на недосып, острое ощущение одиночества, всеобщую одержимость празднованием и быстрое окончание веселья.

Еще 11% опрошенных раздражают большие расходы, плохая погода, суета, мытье посуды и высокие цены на такси. Ничего не мешает наслаждаться праздником 30% горожан, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе сервиса SuperJob.

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