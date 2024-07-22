Опрос: россияне в среднем тратят 801 рубль в день на карманные расходы

На карманные расходы москвич в среднем тратит 813 рублей, петербуржец — 826 рублей, жители других регионов — 786 рублей. Об этом говорит исследование страховой компании и аналитического центра НАФИ.

В среднем житель России тратит 801 рубль. Большинство тратят деньги на напитки и перекусы в магазинах — 64%, еще 43% — на общественный транспорт.

«Каждый третий часто покупает кофе с собой или другие напитки и еду для перекуса на ходу из кафе или кофейни (35%). При этом 7% опрошенных делают такие покупки каждый день», — отмечают аналитики.

Около трети россиян периодически ездят на такси и считают траты на поездки повседневными — 34%. При этом ежедневно на такси передвигаются не более 3% жителей России.

При необходимости 62% опрошенных готовы сократить определенные карманные расходы, 52% готовы отказаться от кофе навынос и еды из кафе.

«В целом готовность экономить чаще выражают россияне с высшим образованием (69%), средним уровнем дохода (69%) и те, у кого нет детей (63%). А вот не готова экономить на карманных расходах чаще других социально-демографических групп молодежь (46%)», — заключили специалисты.

В опросе приняли участие 1 тыс. респондентов старше 18 лет из всех федеральных округов России, сообщает RT.

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