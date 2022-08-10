Опрос: россияне считают самыми интересными профессии художника и ученого
Общество
10.08.2022 07:30
Согласно исследованию, где можно было выбрать несколько ответов, 33% опрошенных считают, что самая интересная работа у дизайнеров и художников.
Далее с небольшим отрывом идут артисты, музыканты, ученые и журналисты — у всех по 31%. За космонавтов проголосовали 29% участников опроса.
IT-специалистов и моряков считают наиболее интересными 21%. Еще 20% отдали голоса профессии пилота.
Преподавателей и учителей выбрали 15%, экологов — 12%, ветеринаров, юристов, визажистов и парикмахеров — по 11%, сообщает RT со ссылкой на опрос сервиса «Работа.ру».
Читайте также: каждый четвертый житель России поддержал возвращение масочного режима.
Популярные новости
- Отдых 2022: три новых экскурсионных маршрута Краснодарского края
- Главу Усть-Лабинского района оштрафовали за нарушение сроков покупки жилья для детей-сирот
- IKEA объявила о завершении онлайн-распродажи 15 августа
- 5 кемпингов Черноморского побережья Краснодарского края: отдых для романтиков
- Фейки опережают эпидемию: что уже наврано в Сети про обезьянью оспу
- В Крыму на аэродроме сдетонировали несколько боеприпасов
ТОП 5 НОВОСТЕЙ