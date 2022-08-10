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Опрос: россияне считают самыми интересными профессии художника и ученого

Общество
10.08.2022 07:30
Ссылка https://kuban24.tv/item/opros-rossiyane-schitayut-samymi-interesnymi-professii-hudozhnika-i-uchenogo
Опрос: россияне считают самыми интересными профессии художника и ученого
Фото pixabay.com

Согласно исследованию, где можно было выбрать несколько ответов, 33% опрошенных считают, что самая интересная работа у дизайнеров и художников.

Далее с небольшим отрывом идут артисты, музыканты, ученые и журналисты — у всех по 31%. За космонавтов проголосовали 29% участников опроса.

IT-специалистов и моряков считают наиболее интересными 21%. Еще 20% отдали голоса профессии пилота.

Преподавателей и учителей выбрали 15%, экологов — 12%, ветеринаров, юристов, визажистов и парикмахеров — по 11%, сообщает RT со ссылкой на опрос сервиса «Работа.ру».

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