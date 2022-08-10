Опрос: россияне считают самыми интересными профессии художника и ученого

Фото pixabay.com

Согласно исследованию, где можно было выбрать несколько ответов, 33% опрошенных считают, что самая интересная работа у дизайнеров и художников.

Далее с небольшим отрывом идут артисты, музыканты, ученые и журналисты — у всех по 31%. За космонавтов проголосовали 29% участников опроса.

IT-специалистов и моряков считают наиболее интересными 21%. Еще 20% отдали голоса профессии пилота.

Преподавателей и учителей выбрали 15%, экологов — 12%, ветеринаров, юристов, визажистов и парикмахеров — по 11%, сообщает RT со ссылкой на опрос сервиса «Работа.ру».

Читайте также: каждый четвертый житель России поддержал возвращение масочного режима.