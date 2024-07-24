Опрос: подростки летом в России чаще подрабатывают официантами и продавцами

В основном российские подростки на каникулах подрабатывают продавцами — 13%, официантами и расклейщиками объявлений — по 12%.

Кроме того, подростки выбирают подработку промоутерами — 11%, курьерами, сотрудниками пунктов выдачи и комплектовщиками товаров — по 7%, аниматорами — 6%, работниками колл-центров — 5%, сотрудниками проката велосипедов и самокатов — 4%, а также дворниками, малярами и вожатыми в лагере — по 2%.

Более половины опрошенных устраиваются на подработку, чтобы иметь карманные деньги — 52%, еще 25% копят на необходимую покупку.

В опросе приняли участие 1 тыс. 640 российских подростков 14-17 лет, которые проживают в городах-миллионниках, сообщает RT.

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