Опрос: почти 75% студентов вузов не планируют уезжать из России

Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

Опрос провел проект по защите прав соотечественников Russians в период с августа по сентябрь 2022 года. В исследовании участвовали 3 тыс. 500 студентов и аспирантов ведущих вузов Москвы, Санкт-Петербурга, Краснодара, Сочи, Казани, Новосибирска, Омска, Оренбурга, Владивостока, Челябинска, Грозного, Саратова и Калининграда.

Целью опроса было установление потенциальной угрозы утечки кадров за рубеж. Также специалисты хотели оценить восприятие карьерного роста в РФ среди молодежи.

По данным исследования, почти 75% опрошенных студентов не собираются покидать Россию. В их числе 30,5% считают себя патриотами, 30,8% хотят развиваться в России. Еще 12% смогли сформулировать конкретный путь своего развития в РФ. Также в числе тех, кто не планирует уезжать из страны, боятся глобальных перемен 11,8%. Кроме того, 10,7% заявили, что их держит работа, семья, любовь к родине, культура и общество. Назвали разговоры о релокации временным хайпом 4,2% респондентов.

Из тех, кто сообщил о готовности уехать за границу, только у 8,3% есть конкретный план действий. Еще 29% определились со страной для переезда.

Руководитель проекта Russians Анна Лапенко отметила, что абсолютное большинство респондентов связывают свое будущее с Россией.

«Более 60% планируют работать по специальности после завершения учебы в вузе, 2% параллельно будут анализировать рынок, 18% хотят получить дополнительное образование. Порядка 10% рассчитывают открыть свой бизнес. 3.2% предпочли свой ответ. Среди вариантов — «уже работаю», «пока не решил», «пойду служить в ФСБ», «стану госслужащим». 1.6% однозначно не хотят работать по направлению обучения, 1.4% не имеют видения по развитию, но не готовы переезжать», — сказала она.

Об отсутствии перспектив в РФ и желании реализовываться за рубежом заявили менее 3% опрошенных.

Отмечается, что об однозначном желании переехать за границу заявили 26,3% опрошенных. При этом 96% из них от 17 до 24 лет. С возрастом тенденция идет на спад, сообщает пресс-служба проекта Russians.

Читайте также: более четверти жителей Краснодарского края опасаются новой волны COVID-19.