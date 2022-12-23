Опрос: отложить годовую премию планирует каждый седьмой житель Краснодара

Сервис по поиску высокооплачиваемой работы опросил 1,6 тыс. представителей экономически активного населения на тему того, как они планируют распорядиться 13-й зарплатой или премией.

Каждый седьмой опрошенный житель Краснодара (14%) собирается отложить 13-ю зарплату. Тех, кто собирается отложить годовой бонус, в 3 раза больше среди мужчин, чем среди женщин.

Еще 13% потратят премию на семью, 9% — на подарки. Раздать долги и закрыть кредиты планируют 9% опрошенных. В путешествие отправятся 8%. Купить что-нибудь для себя планируют 5% жителей кубанской столицы. Еще 7% потратят новогодний бонус на текущие нужды.

На ремонт и на образование потратят деньги по 4% опрошенных. На продукты на новогодний стол — 3%. Купить новые гаджеты планируют 1%. Еще 13% намерены потратить 13-ю зарплату на благотворительность, покупку машины, спортинвентарь, хобби и другие цели, сообщает пресс-служба SuperJob.

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