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Опрос: отложить годовую премию планирует каждый седьмой житель Краснодара

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/opros-otlozhit-godovuyu-premiyu-planiruet-kazhdyj-sedmoj-zhitel-krasnodara
Опрос: отложить годовую премию планирует каждый седьмой житель Краснодара
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

Сервис по поиску высокооплачиваемой работы опросил 1,6 тыс. представителей экономически активного населения на тему того, как они планируют распорядиться 13-й зарплатой или премией.

Каждый седьмой опрошенный житель Краснодара (14%) собирается отложить 13-ю зарплату. Тех, кто собирается отложить годовой бонус, в 3 раза больше среди мужчин, чем среди женщин.

Еще 13% потратят премию на семью, 9% — на подарки. Раздать долги и закрыть кредиты планируют 9% опрошенных. В путешествие отправятся 8%. Купить что-нибудь для себя планируют 5% жителей кубанской столицы. Еще 7% потратят новогодний бонус на текущие нужды.

На ремонт и на образование потратят деньги по 4% опрошенных. На продукты на новогодний стол — 3%. Купить новые гаджеты планируют 1%. Еще 13% намерены потратить 13-ю зарплату на благотворительность, покупку машины, спортинвентарь, хобби и другие цели, сообщает пресс-служба SuperJob.

Читайте также: около 12 тыс. рублей планируют потратить на новогодние подарки жители Краснодара.

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