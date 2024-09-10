Опрос: на что обратить особое внимание при выборе первого автомобиля

Аналитики провели опрос и узнали, на что ориентируются россияне при покупке своей первой машины.

Четверть опрошенных рассказали, что при выборе первого автомобиля акцентируют внимание на цену, 21% ориентируется на надежность и наличие современных технологий, на мнение окружения и автоэкспертов — 20%, столько же — на дизайн, а для 14% респондентов важны эксплуатационные характеристики.

Согласно опросу, у 76% опрошенных первая машина была с пробегом. Более чем у 50% первый автомобиль сделали в России, популярны японские — 15% и немецкие модели — 9%.

Кроме того, 46% опрошенных признались, что купили первую машину на свои деньги, 27% помогали родственники, 18% оформляли кредит, 8% получили в подарок, а 5% наследовали автомобиль, сообщает RT.

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