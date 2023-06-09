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Опрос: лишь 8% жителей Краснодара не испытывают стресс на работе

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/opros-lish-8-zhitelej-krasnodara-ne-ispytyvayut-stress-na-rabote
Опрос: лишь 8% жителей Краснодара не испытывают стресс на работе
Фото pixabay.com

По данным опроса, каждый третий житель краевой столицы оценивает свой уровень стресса на работе как высокий или очень высокий.

Отмечается, что только 8% респондентов не испытывают стресс на рабочем месте, а 9% считают свой ежедневный уровень стресса очень низким. Еще 12% опрошенных оценили свой уровень стресса как низкий, другие 34% назвали его средним. Около 20% респондентов описали свой уровень стресса как высокий, 14% — как очень высокий.

Согласно итогам исследования, уровень стресса среднестатистического работника достигает 3,4 балла по шкале от 0 до 5. Также установлено, что у людей, которые любят свое дело, этот показатель находится на уровне 2,5 балла, тогда как на нелюбимой работе он доходит до 3,9 балла.

Кроме того, не было замечено существенной разницы между уровнем тревоги у мужчин и женщин — она составляет всего 0,1–0,2 балла, сообщает пресс-служба сервиса SuperJob.

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