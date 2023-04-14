Абьюз на работе: 38% жителей Краснодара сталкивались психологическим насилием в офисе

Согласно результатам опроса, проведенного с 23 января по 12 апреля, с абьюзом со стороны руководства и коллег приходилось сталкиваться 4 из 10 жителям Краснодара.

В качестве примеров респонденты чаще всего называли несоблюдение Трудового кодекса, унижения и злоупотребления властью со стороны руководства.

Так о психологическом насилии на работе заявили 38% опрошенных. Об отсутствии подобного опыта сообщили у 45% респондентов. Большинство заявивших об абьюзе на работе — люди в возрасте от 25 до 34 лет. Таких среди участников опроса — 41%.

На нарушения Трудового кодекса пожаловались 35% опрошенных. Они рассказали о добровольно-принудительной сверхурочной работе, задержке зарплаты и выполнении поручений, не относящихся к их работе. О случаях злоупотребления властью со стороны начальства рассказали 28% респондентов. Сталкиваться с унижениями на работе приходилось 16% опрошенных. Еще 12% пожалвались на эмоциональное давление, сообщает пресс-служба сервиса SuperJob.

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