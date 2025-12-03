Опрос: краснодарцы предпочитают заранее покупать новогодние подарки

Большинство жителей Краснодара приобретают новогодние подарки заранее.

Согласно результатам опроса, 22% опрошенных начинают подготовку за 2-3 недели до праздника, 17% респондентов начинают готовиться за месяц, а 7% — за несколько месяцев.

Четверть краснодарцев признались, что покупают подарки спонтанно. Женщины чаще планируют покупки заранее, в то время как мужчины склонны к незапланированным приобретениям.

Читайте также: эксперты рассказали, как сэкономить бюджет к празднованию Нового года. Уже пора закупать продукты, чтобы сэкономить деньги, избежать предновогодней суеты, пробок на дороге и очередей у касс в магазинах. Купить на новогодний стол можно уже сегодня такие товары, как различные рыбные консервы, зеленый горошек, кукурузу, оливки и маслины, также маринованные огурцы и помидоры, растительное масло, майонез, конфеты, газировку и соки.

