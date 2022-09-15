Опрос: Краснодарский край вошел в тройку самых любимых регионов россиян
Всероссийский опрос проводился с 5 по 13 сентября. Россияне назвали регионы, в которые они влюблены.
Третье место занял Краснодарский край. В него, согласно исследованию, влюблены 8% респондентов. Специалисты отмечают, что большинство из опрошенных, назвавших Кубань, — женщины. Самым любимым городом оказался Сочи.
Первое место среди самых популярных городов делят Санкт-Петербург и Москва. В своей любви к этим городам признались 14% респондентов. Крым и Дальний Восток вспомнили 4%.
Для 3% граждан любимые места в России находятся в Московской области. Алтай, Байкал, Башкирия, Дагестан, Калининград, Красноярский край, Казань и Нижегородская область набрали по 2% голосов.
Лишь у 4% опрошенных нет обожаемых мест в России, сообщает интернет-порталу «Кубань 24» служба исследований hh.ru.
Читайте также: почти половина жителей Краснодарского края боится не найти работу.
- Отпуск в бархатный сезон: что выбрать?
- В Краснодаре водителю стало плохо за рулем, он вышел из автомобиля и умер
- Убитый выстрелом в голову прораб из Сочи расстался с жизнью за 30 тыс. рублей
- В Краснодаре 50-летний мужчина сбил машиной, а потом зарезал знакомого на глазах у местных жителей
- Краснодарский край стал самым упоминаемым в СМИ регионом в контексте нацпроектов в августе
- «А ведь сначала Горбачеву верили!» Каким останется в памяти россиян первый президент СССР?