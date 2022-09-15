Опрос: Краснодарский край вошел в тройку самых любимых регионов россиян

Фото пресс-службы администрации Сочи

В сероссийский опрос проводился с 5 по 13 сентября. Россияне назвали регионы, в которые они влюблены.

Третье место занял Краснодарский край. В него, согласно исследованию, влюблены 8% респондентов. Специалисты отмечают, что большинство из опрошенных, назвавших Кубань, — женщины. Самым любимым городом оказался Сочи.

Первое место среди самых популярных городов делят Санкт-Петербург и Москва. В своей любви к этим городам признались 14% респондентов. Крым и Дальний Восток вспомнили 4%.

Для 3% граждан любимые места в России находятся в Московской области. Алтай, Байкал, Башкирия, Дагестан, Калининград, Красноярский край, Казань и Нижегородская область набрали по 2% голосов.

Лишь у 4% опрошенных нет обожаемых мест в России, сообщает интернет-порталу «Кубань 24» служба исследований hh.ru.

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