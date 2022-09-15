Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях

Опрос: Краснодарский край вошел в тройку самых любимых регионов россиян

Общество
15.09.2022 10:35
Ссылка https://kuban24.tv/item/opros-krasnodarskij-kraj-voshel-v-trojku-samyh-lyubimyh-regionov-rossiyan
Опрос: Краснодарский край вошел в тройку самых любимых регионов россиян
Фото пресс-службы администрации Сочи

Всероссийский опрос проводился с 5 по 13 сентября. Россияне назвали регионы, в которые они влюблены.

Третье место занял Краснодарский край. В него, согласно исследованию, влюблены 8% респондентов. Специалисты отмечают, что большинство из опрошенных, назвавших Кубань, — женщины. Самым любимым городом оказался Сочи.

Первое место среди самых популярных городов делят Санкт-Петербург и Москва. В своей любви к этим городам признались 14% респондентов. Крым и Дальний Восток вспомнили 4%.

Для 3% граждан любимые места в России находятся в Московской области. Алтай, Байкал, Башкирия, Дагестан, Калининград, Красноярский край, Казань и Нижегородская область набрали по 2% голосов.

Лишь у 4% опрошенных нет обожаемых мест в России, сообщает интернет-порталу «Кубань 24» служба исследований hh.ru.

Читайте также: почти половина жителей Краснодарского края боится не найти работу.

ТОП 5 НОВОСТЕЙ
В Ставропольском крае после падения неизвестного летательного аппарата пострадали 5 человек
В Ставропольском крае после падения неизвестного летательного аппарата пострадали 5 человек
В Краснодаре 50-летний мужчина сбил машиной, а потом зарезал знакомого на глазах у местных жителей
В Краснодаре 50-летний мужчина сбил машиной, а потом зарезал знакомого на глазах у местных жителей
В Ростовской области на трассе М-4 «Дон» водителя иномарки убил трос из пролетавшего мимо вертолета
В Ростовской области на трассе М-4 «Дон» водителя иномарки убил трос из пролетавшего мимо вертолета
В Краснодарском крае опубликован список депутатов ЗСК, избранных по одномандатным округам
В Краснодарском крае опубликован список депутатов ЗСК, избранных по одномандатным округам
В Краснодарском крае пропавшую 51-летнюю женщину нашли убитой в доме ее знакомого
В Краснодарском крае пропавшую 51-летнюю женщину нашли убитой в доме ее знакомого
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Популярные новости
Популярные новости
  1. Отпуск в бархатный сезон: что выбрать?
  2. В Краснодаре водителю стало плохо за рулем, он вышел из автомобиля и умер
  3. Убитый выстрелом в голову прораб из Сочи расстался с жизнью за 30 тыс. рублей
  4. В Краснодаре 50-летний мужчина сбил машиной, а потом зарезал знакомого на глазах у местных жителей
  5. Краснодарский край стал самым упоминаемым в СМИ регионом в контексте нацпроектов в августе
  6. «А ведь сначала Горбачеву верили!» Каким останется в памяти россиян первый президент СССР?
Реклама Закрыть
Прямой эфир
Мы в соцсетях