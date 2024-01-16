Опрос: Краснодарский край назвали лучшим регионом России

За Кубань проголосовали более половины из 3 тыс. опрошенных россиян старше 18 лет — 57%.

Выбрали его при ответе на вопрос «Какой регион страны мне больше всего нравится». В объективном, а не эмоциональном рейтинге, Краснодарский край свою позицию сохранил. В первом случае он оставил на втором и третьем месте Санкт-Петербург и Крым, во втором — Москву и северную столицу.

При этом опрошенные отмечают, что Кубань уступает двум столицам по финансовой, культурной и политической привлекательности, но опережает их по социальному благополучию, климату и красоте природы.

В целом южные регионы респонденты оценивают более позитивно, чем остальные — 7,02 против 6,59–6,99. В топ территории ЮФО вышли за счет более высоких оценок за климат и хорошую экологию, развитую сферу досуга и туризма, а также за природу. Вторая строчка в рейтинге — у Северо-Западного федерального округа. Высокую планку территориям задают оценки Санкт-Петербурга и Ленинградской области за культуру, историю, туризм и досуг.

При этом в ходе исследования выяснили, что собственный регион опрошенных чаще кажется им менее привлекательным, чем со стороны. Средний балл по оценке населения регионов составляет 7,41, по оценке населения страны — 8,06.

В частности, место проживания недооценивают жители Кубани — они оценили туристические достопримечательности, красоту природы, развитие промышленности, уникальную культуру и богатую историю края, эффективное руководство и хорошую инфраструктуру всего в 6–7 баллов из 10, в отличие от «внешних» опрошенных, сообщает институт общественного мнения «Анкетолог».

Читайте также: уровень доверия россиян Путину достиг почти 80%.