SuperJob: каждый третий житель Краснодара ждет тринадцатую зарплату в этом году

Аналитики сервиса по поиску работы провели исследование и узнали, сколько трудоустроенных краснодарцев ожидают премии по итогам года и на что хотят их потратить.

Согласно опросу, 36% горожан надеются получить премию за год. При этом женщины чаще ожидают получить тринадцатую зарплату по сравнению с мужчинами.

Также оказалось, что горожане в возрасте до 34 лет более склонны надеяться на премии, чем те, кто старше. Самыми оптимистичными в плане премирования были работники с ежемесячным доходом от 80 тыс. рублей.

Тринадцатые зарплаты респонденты намерены потратить на раздачу долгов (16%), отложить в накопления (15%) или направить на путешествие (13%). Еще по 10% потратят годовую премию на новогодние подарки и семейные нужды.

Кроме того, в опросе приняли участие краснодарские работодатели. Так, 46% компаний планируют выплатить сотрудникам премии по итогам года: 25% будут премировать весь штат, другие 21% поступят выборочно, сообщает пресс-служба SuperJob.

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