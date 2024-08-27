Опрос: каждый третий житель Краснодара хотя бы раз плакал на работе

Об этом сообщили в пресс-службе сервиса SuperJob. Согласно результатам опроса, среди жителей Краснодара, каждый третий горожанин хоть раз позволял себе плакать на работе.

Среди них 16% плакали на рабочем месте не один раз по разным причинам, 12% — только из-за рабочих проблем (например, сложных клиентов, недопонимания с руководством и пр.), 4% — из-за связанных с личной жизнью трудностей. При этом чаще всего эмоциям на работе поддаются менеджеры по работе с клиентами, учителя и воспитатели, а также продавцы, то есть те, кто постоянно находится в контакте другими с людьми.

При этом 56% респондентов не позволяли себе плакать на работе. А 20% среди всех опрошенных считают, что заплакать из-за трудностей могут как женщины, так и мужчины, 10% — что плакать простительно только женщинам, а 40% считают, что слезы на работе — недопустимы. Среди последних больше всего мужчин.

К слову, 82% опрошенных мужчин признались, что никогда не плакали на рабочем месте, среди женщин таких только 30%.

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