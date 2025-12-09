Опрос: каждый третий краснодарец проведет новогодние праздники дома

Жители Краснодара рассказали о своих планах на предстоящие новогодние праздники. В этом году ожидается 12 выходных дней.

Согласно результатам исследования общественного мнения на российской онлайн-платформе для поиска работы и подбора персонала, каждый третий житель Краснодара намерен провести большую часть выходных дома, тогда как каждый пятый будет работать.

Среди опрошенных мужчин большинство заявили, что будут работать, тогда как женщины предпочли остаться дома, сообщили в пресс-службе платформы.

