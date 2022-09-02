Опрос: каждый пятый житель Краснодара хочет брать на работу домашнего питомца

Видео канала «Кубань 24»

Такое исследование среди краснодарцев провел сервис по поиску работы.

По результатам голосования каждый девятый работодатель не против, чтобы сотрудники брали с собой домашнее животное. Что касается горожан, эту идею поддержал каждый пятый опрошенный, однако треть отнеслась к задумке отрицательно. Нейтрально о присутствии четвероногих на рабочем месте высказались 35%.

Интересно, что периодически брать с собой в офис домашних питомцев хотели бы 18% владельцев кошек и 25% владельцев собак.

Читайте также: каждый пятый житель Краснодара считает себя абсолютно счастливым.