Опрос: каждый пятый житель Краснодара хочет брать на работу домашнего питомца
Общество
02.09.2022 15:00
Такое исследование среди краснодарцев провел сервис по поиску работы.
По результатам голосования каждый девятый работодатель не против, чтобы сотрудники брали с собой домашнее животное. Что касается горожан, эту идею поддержал каждый пятый опрошенный, однако треть отнеслась к задумке отрицательно. Нейтрально о присутствии четвероногих на рабочем месте высказались 35%.
Интересно, что периодически брать с собой в офис домашних питомцев хотели бы 18% владельцев кошек и 25% владельцев собак.
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