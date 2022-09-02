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Опрос: каждый пятый житель Краснодара хочет брать на работу домашнего питомца

Общество
02.09.2022 15:00
Ссылка https://kuban24.tv/item/opros-kazhdyj-pyatyj-zhitel-krasnodara-hochet-brat-na-rabotu-domashnego-pitomtsa
Видео канала «Кубань 24»

Такое исследование среди краснодарцев провел сервис по поиску работы.

По результатам голосования каждый девятый работодатель не против, чтобы сотрудники брали с собой домашнее животное. Что касается горожан, эту идею поддержал каждый пятый опрошенный, однако треть отнеслась к задумке отрицательно. Нейтрально о присутствии четвероногих на рабочем месте высказались 35%.

Интересно, что периодически брать с собой в офис домашних питомцев хотели бы 18% владельцев кошек и 25% владельцев собак.

Читайте также: каждый пятый житель Краснодара считает себя абсолютно счастливым.

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