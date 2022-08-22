Опрос: кадровики и финансисты Кубани считают, что работа плохо влияет на их здоровье
О том, что работа оказывает на них сильное негативное влияние, рассказали 44% респондентов из Краснодарского края. Так отвечали специалисты по управлению персоналом — 64%, работники области бухучета и финансов предприятия — 53%, продаж — 51%.
О незначительном влиянии рассказали 31% работников. Это молодые специалисты — 40%, работники сельского хозяйства и производства — 24%, сферы строительства и недвижимости — 22%.
Опрос показал, что на 64% респондентов работа оказывает негативное влияние как на психическое, так и на физическое состояние. Влияние только на психику выбрали 19%, на физиологию — 6%.
С негативным влиянием работы чаще всего сталкиваются специалисты в области маркетинга, рекламы и PR — 30%, управления персоналом, производства и сельского хозяйства — по 29%, юриспруденции, бухгалтерии и управленческого учета — по 28%.
В опросе приняли участие 1 тыс. 32 человека в июле 2022 года, сообщает пресс-служба платформы онлайн-рекрутинга hh.ru.
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