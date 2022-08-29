Опрос: из всех профессий краснодарцы считают актеров и актрис самыми красивыми

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Согласно исследованию, проведенному в период с 16 по 25 августа среди жителей краевой столицы, больше всего красивых мужчин — среди актеров и военных. Больше всего красивых женщин, по мнению опрошенных, — среди актрис и врачей.

Больше всего красивых мужчин работают актерами — такой ответ дали 26% опрошенных краснодарцев. Второе место с результатом 18% заняли военные. Третью строчку с небольшим отставанием получили спортсмены. За них проголосовали 17%. Врачей выбрали 9% участников опроса, по 8% — фитнес-тренеров и рабочих.

О красоте сотрудников МЧС и авиации заявили по 4% опрошенных жителей Краснодара. Среди других профессий называли барберов, барменов, полицейских, охранников, водителей, программистов, учителей, шахтеров, юристов. Кроме того, 11% респондентов полагают, что в каждой профессии есть красивые мужчины.

Отвечая на аналогичный вопрос про женщин, 31% опрошенных сказали, что больше всего красавиц среди актрис. На втором месте — врачи. Их назвали 19% респондентов. Еще 15% выбрали бортпроводниц, а 11% — секретарей. По 5% участников опроса заявили, что больше всего красивых женщин среди преподавателей, продавцов и сотрудниц салонов красоты.

Среди других профессий называли блогеров, бухгалтеров, спортсменок, официанток, писательниц, поваров, психологов, тренеров, юристов. О том, что в каждой профессии есть красивые, заявили 13% опрошенных.

Отмечается, что мужчины чаще отказывались судить о красоте представителей сильного пола. Женщины же оказались способны по достоинству оценить как мужскую, так и женскую красоту. Именно они чаще говорили, что красавцев больше всего среди актеров и спасателей, а красавиц — среди актрис и стюардесс.

О красоте врачей-мужчин чаще говорили женщины, а о привлекательности женщин-докторов — мужчины, сообщает пресс-служба сервиса SuperJob.

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