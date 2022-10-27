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Опрос: две трети россиян высоко оценивают качество отечественного вина

Общество
27.10.2022 15:16
Ссылка https://kuban24.tv/item/opros-dve-treti-rossiyan-vysoko-otsenivayut-kachestvo-otechestvennogo-vina
Опрос: две трети россиян высоко оценивают качество отечественного вина
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Опрос показал, что качество напитка становится лучше или остается на высоком уровне для 55% потребителей. Ухудшение качества отмечают только 7%.

При выборе вина 94% опрошенных придают большое значение качеству напитка и его вкусу. Качество чаще всего ассоциируют с богатым вкусом (61%) и насыщенным послевкусием (56%). Предпочтения отдают красным — 74% и полусладким винам — 66%.

За 2022 год не изменились покупки алкогольного напитка у 47% потребителей. Покупают вино по более низкой стоимости, чем годом ранее, 17% опрошенных. Реже стали покупать алкогольный напиток 30% потребителей. При этом за хорошее вино 69% россиян готовы заплатить от 200 до 1 тыс. рублей, а каждый пятый — более 1 тыс.

Рост цен на винную продукцию за прошедший год отметили 85% опрошенных, при этом 48% считают, что рост значительный. По данным официальной статистики, по отношению к сентябрю 2021 года средняя цена на российские игристые вина выросла на 12%, на столовые — на 12,9%, на крепленые — на 10,2%.

Опрос провел Центр изучения потребительского поведения (ЦИПП). В нем принимали участие россияне в возрасте старше 18 лет, приобретающие вино не реже одного раза в месяц, сообщает пресс-служба Роскачества.

Читайте также: производство алкоголя за девять месяцев выросло на 12,3%.

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