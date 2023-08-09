Опрос: деньгам посвящена большая часть странных вопросов на собеседованиях в Краснодаре

Сервис по поиску работы выяснил у представителей компаний в краевой столице, какие странные вопросы на собеседованиях они слышат чаще всего.

Среди опрошенных 15% сообщили, что зачастую вопросы поступают о заработке.

— А почему у вас вся зарплата «белая»?

— У меня с нее налоги будете теперь вычитать?

— Что такое оклад?

— Вычитаются ли из зарплаты дни без сохранения заработной платы?

Также часто работодатели слышат вопросы об удаленном, гибком и грибридном режимах работы.

— А что, в каникулы тоже надо работать?

— Можно ли не контролировать меня во времени?

В числе респондентов 8% сообщили о вопросах о питании и расписании приема пищи в рабочее время. Странные вопросы о рабочем месте, офисной мебели и оборудовании удивили 8% опрошенных. Столько же представителей компаний изумились вопросами про руководство, например, о браке начальника, о его знаке зодиака, и какого он характера.

С парадоксальными вопросами об объемах работы встречались 3% работодателей. Столько же опрошенных интервьюировали соискателей, выясняющих, чем занимается компания. Среди опрошенных 3% поделились вопросами о дресс-коде и отношении к вредным привычкам сотрудников.

Кроме того, 2% респондентов рассказали о заигрывании со стороны соискателей. Столько же сообщили о попытках соискателей узнать их личное отношение к компании-нанимателю.

Странных вопросов от соискателей на собеседовании не приходилось выслушивать 26% работодателей, сообщает пресс-служба SuperJob.

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