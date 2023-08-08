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Машинист экскаватора и стоматолог: самые высокооплачиваемые вакансии августа в Краснодаре

Экономика
Ссылка https://kuban24.tv/item/mashinist-ekskavatora-i-stomatolog-samye-vysokooplachivaemye-vakansii-avgusta-v-krasnodare?utm_source=yxnews&utm_medium=mobile
Машинист экскаватора и стоматолог: самые высокооплачиваемые вакансии августа в Краснодаре
Фото pixabay.com

Аналитики сервиса по поиску работы отобрали самые высокооплачиваемые предложения августа в краевой столице.

Так, в августе больше всего готовы платить машинисту гусеничного экскаватора — от 150 тыс. до 160 тыс. рублей в месяц. Также для соискателей на эту должность предусмотрены премии, а иногородним — помощь с жильем.

Второе место списка заняла вакансия врача-стоматолога в клинике. Будущему сотруднику с опытом работы от 1 года предлагают зарплату от 150 тыс. рублей. На третьем месте оказалась вакансия руководителя проекта строительства в компанию, которая занимается сооружением инженерных коммуникаций для газоснабжения. Кандидату предлагают зарплату от 140 тыс. рублей.

Также в рейтинг вошла вакансия начальника строительного участка. Специалисту с опытом работы не менее 5 лет предлагают от 130 тыс. до 150 тыс. рублей ежемесячно.

Замыкает рейтинг вакансия ведущего инженера-расчетчика в фирму, которая занимается инжиниринговыми услугами в сфере строительства. Для соискателей на эту должность, помимо зарплаты от 100 тыс. рублей, предусмотрели надбавки и возможность карьерного роста, сообщает пресс-служба SuperJob.

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