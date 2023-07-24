Бармены, официанты и упаковщики: названы самые популярные среди молодежи летние вакансии в России

Аналитики сервиса по подбору работы отметили рост числа резюме от соискателей до 20 лет. Чаще всего молодые россияне рассматривают вакансии продавцов, официантов, барменов, упаковщиков, курьеров и менеджеров по продажам.

Так, за июнь этого года количество новых резюме молодых соискателей выросло на 42% по сравнению с маем. Такой всплеск активности можно назвать рекордом за последние годы. Число новых резюме на позиции официантов и барменов увеличилось на 78%, на должности упаковщиков и комплектовщиков — на 47%, сообщили исследователи.

Это объясняется тем, что традиционно весной и в начале лета увеличивается число сезонных вакансий, не требующих опыта и серьезной квалификации. Кроме того, с начала нулевых отмечался рост коэффициента рождаемости, и именно сейчас дети, рожденные в 2006–2008 годах, начинают постепенно выходить на рынок труда, сообщает RT.

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