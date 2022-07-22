Опрос: что бесит туристов на курортах Краснодарского края

Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Высокие цены, пробки на дорогах, низкий уровень сервиса — аналитики выяснили, чем недовольны туристы этим летом.

По данным опроса, многих отдыхающих раздражают особенности пляжей. К примеру, в Анапе жаловались на то, что с матери ребенка-инвалида могут потребовать плату за лежак.

Около 40% процентов россиян не довольны уровнем сервиса и слишком высокими ценами на курортах юга. Треть опрошенных, как главный раздражающий фактор, отметили автомобильные пробки (28%). Еще 23% респондентов пожаловались на то, что местные сдают туристам свои гаражи и сараи для жилья. Мелочи тоже важны — 8% респондентов пожаловались, что в номерах была самая дешевая туалетная бумага.

При этом отмечается ажиотажный спрос на курорты Краснодарского края — 45% всех бронирований за второй квартал июля. Также среди туристов популярен Крым. Доля бронирования составляет 23% от общего числа. В десятку популярных направлений также попали Ленинградская Московская и Калининградская области, Татарстан, Абхазия и Ставропольский край, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе сервиса Tvil.ru.

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