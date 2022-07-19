Сочи и Краснодар вошли в пятерку регионов России с лучшими летними развлечениями

Фото пресс-службы администрации Сочи

Сочи возглавил рейтинг городов с лучшими летними развлечениями. Краснодар оказался на четвертом месте. Также в пятерку вошли Санкт-Петербург, Калининград и Казань.

За Сочи голоса отдали 65% опрошенных. Комфортный климат, красивые улицы и набережные оценили 62% респондентов. Большое количество пляжей и аквапарков отметили 48%.

Санкт-Петербург занял вторую строчку с результатом 34%. Участников опроса в нем привлекают красивые места для прогулок( 87%), комфортная летняя погода (52%). А также множество кафе, ресторанов и баров с летними верандами (52%). Калининград немного уступил северной столице, получив 30% голосов. Респонденты так же оценили прогулочные зоны и красивые улицы (80%) и климат (60%). Кроме того, 40% опрошенных отметили интересные события на открытом воздухе. Краснодар с результатом 26% голосов получил четвертое место. Его выбирали за комфортный климат (66%) и обилие сезонных фруктов и овощей (50%). Кроме того, участники опроса оценили его красивые улицы и набережные (64%).

Закрыла пятерку Казань, за нее голосовал почти каждый пятый опрошенный. Из них 83% обратили внимание на большое количество красивых прогулочных мест в городе. Еще 60% оценили мягкий климат и летние веранды кафе, ресторанов и баров (49%). В рейтинг также вошли Москва (17%), Ростов-на-Дону (14%), Владивосток (14%), Нижний Новгород (12%) и Волгоград (8%).

В исследовании участвовали 3,5 тыс. человек старше 18 лет из всех регионов РФ, сообщает пресс-служба сервиса «Работа.ру».

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