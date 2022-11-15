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Опрос: более 50% россиян сортируют мусор и экономят воду с электроэнергией

Общество
15.11.2022 07:46
Ссылка https://kuban24.tv/item/opros-bolee-50-rossiyan-sortiruyut-musor-i-ekonomyat-vodu-s-elektroenergiej
Опрос: более 50% россиян сортируют мусор и экономят воду с электроэнергией
Фото пресс-службы администрации Сочи

Всемирный день вторичной переработки отмечают 15 ноября. Аналитики провели опрос и выяснили, какие экологические проблемы волнуют россиян.

Экологические проблемы беспокоят 84% опрошенных. О загрязнении воды и воздуха беспокоятся 56% опрошенных. Еще 14% волнуются из-за уничтожения лесов, в 13% беспокоятся из-за изменения климата. Еще 7% переживают из-за исчезновения некоторых видов животных. Не интересуются темой экологии совсем 10% респондентов.

Сортируют мусор и следят за разумным потреблением электроэнергии и воды 54% опрошенных. Экономят воду и электроэнергию 30%, утилизируют батарейки 26%. А 18% участников опроса признались, что не имеют экопривычек, пишет RT.

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