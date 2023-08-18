Опрос: 62% туристов отрицательно относятся к курортному сбору в России

Оплатят сбор, испытывая негативные эмоции, — 37% отдыхающих, выяснили эксперты АТОР.

Не видят в этом проблемы 31% опрошенных. По их словам, они готовы заплатить, если деньги будут идти на развитие курортной инфраструктуры. В числе респондентов 25% решили, что в случае введения в регионе курортного сбора, они изменят формат отдыха, чтобы его не платить. Так, для этого они могут снять квартиру.

Для ряда туристов важна финансовая часть отдыха. По мнению одной из туристок, недельный отдых на семью из 5 человек подорожает на 3 тыс. 500 рублей, если регион установит максимальную ставку в 100 рублей в сутки. Также часть отдыхающих выразили непонимание, почему они должны дополнительно платить, пребывая на курорте внутри своей страны. Кроме того, некоторые выступили против дополнительной нагрузки на бизнес, которая появляется из-за необходимости администрировать такой налог. В качестве альтернативных решений предлагается вводить курортный сбор для иностранных отдыхающих, сообщает пресс-служба Ассоциации туроператоров России.

Читайте также: на 13% вырос объем доходов Краснодарского края от уплаты курортного сбора.