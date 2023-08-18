Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях
Фото

Опрос: 62% туристов отрицательно относятся к курортному сбору в России

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/opros-62-turistov-otritsatelno-otnosyatsya-k-kurortnomu-sboru-v-rossii
Опрос: 62% туристов отрицательно относятся к курортному сбору в России
Фото пресс-службы администрации Сочи

Оплатят сбор, испытывая негативные эмоции, — 37% отдыхающих, выяснили эксперты АТОР.

Не видят в этом проблемы 31% опрошенных. По их словам, они готовы заплатить, если деньги будут идти на развитие курортной инфраструктуры. В числе респондентов 25% решили, что в случае введения в регионе курортного сбора, они изменят формат отдыха, чтобы его не платить. Так, для этого они могут снять квартиру.

Для ряда туристов важна финансовая часть отдыха. По мнению одной из туристок, недельный отдых на семью из 5 человек подорожает на 3 тыс. 500 рублей, если регион установит максимальную ставку в 100 рублей в сутки. Также часть отдыхающих выразили непонимание, почему они должны дополнительно платить, пребывая на курорте внутри своей страны. Кроме того, некоторые выступили против дополнительной нагрузки на бизнес, которая появляется из-за необходимости администрировать такой налог. В качестве альтернативных решений предлагается вводить курортный сбор для иностранных отдыхающих, сообщает пресс-служба Ассоциации туроператоров России.

Читайте также: на 13% вырос объем доходов Краснодарского края от уплаты курортного сбора.

Статьи
Что такое джекфрут: чем полезен и кому нельзя
Что такое джекфрут: чем полезен и кому нельзя
Какой сегодня праздник: что отмечают 18 августа
Какой сегодня праздник: что отмечают 18 августа
Кукуруза: в чем польза и кому нельзя
Кукуруза: в чем польза и кому нельзя
Топ-5 мест в Тамани, которые обязательно посетить на отдыхе
Топ-5 мест в Тамани, которые обязательно посетить на отдыхе
Духи с феромонами: коммерческий миф или это работает?
Духи с феромонами: коммерческий миф или это работает?
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Фото Закрыть
Прямой эфир
Мы в соцсетях