Опрос: 45% жителей Краснодарского края любят свою работу
При этом более половины жителей Кубани считают, что работать можно только там, где комфортно.
В любви к своей профессии признались 45% опрошенных, 34% же абсолютно не любят свою работу. Еще 21% респондентов затруднился ответить.
По мнению 56% жителей, работа должна нравиться, а 21% не готов трудиться на нелюбимой работе при любых условиях. Каждый девятый житель края считает, что любить работу вовсе не обязательно. Еще 15% сказали, что в начале карьеры можно работать без любви к профессии.
От отсутствия возможности выбора терпеть нелюбимую работу готовы 39% опрошенных, только ради денег — 27%. При этом 44% могут остаться на работе, если будет хорошая зарплата, 21% — если понравится коллектив, 20% — в случае возможности карьерного роста.
Опрос проводился среди 4 тыс. 509 российских соискателей, сообщает пресс-служба сервиса hh.ru.
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