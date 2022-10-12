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Опрос: 38% жителей России хотели бы перейти на фриланс

Общество
12.10.2022 08:38
Ссылка https://kuban24.tv/item/opros-38-zhitelej-rossii-hoteli-by-perejti-na-frilans
Опрос: 38% жителей России хотели бы перейти на фриланс
Фото StartupStockPhotos, pixabay.com

В ходе исследования 21% опрошенных заявили, что не хотели бы работать на фрилансе. Еще 41% респондентов сказали, что не задумывались об этом.

Согласно опросу, 46% участников уверены, что работа на фрилансе позволяет сосредоточиться сразу на нескольких проектах. 41% респондентов считают, что такой формат позволяет больше зарабатывать. 34% опрошенных среди главных преимуществ фриланса назвали возможность переехать в другую страну или город.

При этом 28% участников опроса сказали, что фрилансерам лучше всего подходит Москва, еще 12% назвали Санкт-Петербург, 9% — Сочи и 4% — Краснодар и Казань, сообщает RT со ссылкой на исследование сервиса «Работа.ру».

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