Опрос: 25% жителей России ожидают появления напечатанных на 3D-принтере блюд

Аналитики провели опрос и выяснили, какой станет еда будущего, по мнению россиян.

Согласно исследованию, почти две трети опрошенных жителей России (61%) хотят попробовать еду будущего, при этом для 26% из них главная причина — повышенный интерес ко всему новому.

Так, по мнению 28% респондентов, уже через 10-20 лет в их повседневную диету может войти растительное мясо. Для такого же количества опрошенных растительное мясо, молоко и йогурты уже стали привычными продуктами.

По словам каждого четвертого участника опроса, в будущем люди начнут употреблять блюда, напечатанные на 3D-принтере. Еще 22% ожидают распространение инновационных заменителей сахара. Пищевые продукты, произведенные в пробирке или биореакторе, а также еду из водорослей ждут по 16% и 14% опрошенных соответственно.

Почти половина респондентов считает важным внедрение новых технологий в сельское хозяйство и пищевую промышленность, чтобы мечты о «еде будущего» стали реальностью. В то же время каждый четвертый опрошенный думает, что только ухудшение экологической ситуации заставит человечество перейти на новый уровень питания. Еще 20% опасаются, что перенаселение планеты приведет к нехватке обычных продуктов.

Всего в опросе приняли участие более 1,2 тыс. человек, сообщает RT со ссылкой на исследование «Эфко» и A2:Research.

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