Опрос: 19% жителей Краснодарского края сталкиваются с кумовством на работе
Общество
28.07.2022 08:10
Такие данные приводит крупный рекрутинговый портал. Специалисты службы исследований сообщили, что в ЮФО с кумовством знаком каждый пятый опрошенный.
Это явление беспокоит 22% мужчин и 19% женщин. Чаще других это обсуждают сотрудники в возрасте от 35 до 44 лет. Опрошенные считают, что кумовство имеет деструктивное влияние на команду и вызывает напряженность в коллективе.
Читайте также: свыше трети россиян планируют повторно вакцинироваться от COVID-19.
Популярные новости
- Фейки опережают эпидемию: что уже наврано в Сети про обезьянью оспу
- В Краснодарском крае с начала 2022 года при помощи ЭКО родились более 690 детей
- Краснодарский рэпер PLC призвал поддержать благотворительный фонд «Открытая среда»
- 5 кемпингов Черноморского побережья Краснодарского края: отдых для романтиков
- Пять неисхоженных водопадов Краснодарского края, которые удивят своей красотой
- В Краснодаре на строительстве проблемного ЖК «Жемчужина» увеличили число рабочих
ТОП 5 НОВОСТЕЙ