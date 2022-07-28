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Опрос: 19% жителей Краснодарского края сталкиваются с кумовством на работе

Общество
28.07.2022 08:10
Ссылка https://kuban24.tv/item/opros-19-zhitelej-krasnodarskogo-kraya-stalkivayutsya-s-kumovstvom-na-rabote
Видео канала «Кубань 24»

Такие данные приводит крупный рекрутинговый портал. Специалисты службы исследований сообщили, что в ЮФО с кумовством знаком каждый пятый опрошенный.

Это явление беспокоит 22% мужчин и 19% женщин. Чаще других это обсуждают сотрудники в возрасте от 35 до 44 лет. Опрошенные считают, что кумовство имеет деструктивное влияние на команду и вызывает напряженность в коллективе.

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