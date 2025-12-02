Опрос: 11% жителей Краснодара хотели бы более длинные новогодние каникулы

При этом треть краснодарцев считают, что установленные правительством 12 календарных дней — оптимальное время для отдыха на Новый год.

Этой зимой россияне будут отдыхать с 31 декабря по 12 января. По результатам опроса, жители Краснодара не пришли к единому мнению относительно продолжительности новогодних каникул.

Так, треть опрошенных назвала 12 дней отдыха идеальным вариантом, 11% горожан предпочли бы отдыхать еще дольше, а 6% респондентов выразили готовность выйти на работу сразу после праздников.

При этом, согласно опросу, женщин чаще устраивали официальные 12 дней каникул, тогда как мужчины и молодежь до 35 лет хотели бы их продлить.

