Россиян ждет рекордно малое число рабочих дней зимой 2025-2026 года

Предстоящая зима станет самой короткой по количеству рабочих дней более чем за 20 лет: из 90 зимних дней россияне отработают лишь 56.

Как объяснил депутат Госдумы Ярослав Нилов, это произойдет в связи с выходными в период новогодних праздников, которые продлятся 12 дней с учетом нерабочего дня 31 декабря.

«Впервые за много лет с 1 по 11 января включительно у нас нерабочие праздничные дни», — сказал парламентарий.

Столь же короткой по рабочим дням была зима 2004-2005 года. Для сравнения на декабрь, январь и февраль обычно приходится в общей сложности по 57-58 рабочих дней.

«За последние 20 лет рабочих дней в эту зиму будет меньше всего — 56», — отметил Нилов.

Он добавил, что этой зимой граждане смогут больше времени провести дома с родными и близкими, сообщает ТАСС.

Читайте также: в Краснодаре ожидают увеличения турпотока на новогодние праздники на 53% благодаря тому, что аэропорт возобновил работу. В столице Кубани работает 244 гостиницы.

Подпишись, здесь всегда интересно.