Определено время начала матча за Суперкубок между «Краснодаром» и «Зенитом»
Спорт
25.06.2024 07:34
Матч за OLIMPBET Суперкубок России между «Краснодаром» и «Зенитом» пройдет 13 июля в Волгограде на «Волгоград Арене».
Начало игры запланировано на 20:30.
Игру «Краснодара» и «Зенита» в прямом эфире покажет «Матч ТВ», сообщает OLIMPBET Суперкубок России.
Как писал интернет-портал «Кубань 24», ФК «Краснодар» получил право сыграть в первом матче нового сезона, получив второе место в турнирной таблице чемпионата России.