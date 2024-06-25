Определено время начала матча за Суперкубок между «Краснодаром» и «Зенитом»

Матч за OLIMPBET Суперкубок России между «Краснодаром» и «Зенитом» пройдет 13 июля в Волгограде на «Волгоград Арене».

Начало игры запланировано на 20:30.

Игру «Краснодара» и «Зенита» в прямом эфире покажет «Матч ТВ», сообщает OLIMPBET Суперкубок России.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», ФК «Краснодар» получил право сыграть в первом матче нового сезона, получив второе место в турнирной таблице чемпионата России.