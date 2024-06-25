Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях
Фото

Определено время начала матча за Суперкубок между «Краснодаром» и «Зенитом»

Спорт
Ссылка https://kuban24.tv/item/opredeleno-vremya-nachala-matcha-za-superkubok-mezhdu-krasnodarom-i-zenitom
Определено время начала матча за Суперкубок между «Краснодаром» и «Зенитом»
Фото пресс-службы ФК «Краснодар»

Матч за OLIMPBET Суперкубок России между «Краснодаром» и «Зенитом» пройдет 13 июля в Волгограде на «Волгоград Арене».

Начало игры запланировано на 20:30.

Игру «Краснодара» и «Зенита» в прямом эфире покажет «Матч ТВ», сообщает OLIMPBET Суперкубок России.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», ФК «Краснодар» получил право сыграть в первом матче нового сезона, получив второе место в турнирной таблице чемпионата России.

Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Прямой эфир
Мы в соцсетях